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В Китае алкоголику со стажем имплантировали «чип» для лечения зависимости

Хирурги больницы города Фуян провинции Аньхой впервые провели операцию по имплантации «чипа» для лечения алкогольной зависимости. Процедура заняла менее пяти минут.

Китайские хирурги имплантировали пациенту «чип» трезвости / © China Daily

Сорокалетнему мужчине, который страдал от зависимости более 20 лет, имплантировали в жировую прослойку нижней части живота набор из 10 лекарственных капсул, известных как «чип» трезвости. Капсулы содержат препарат налтрексон, который подавляет психологическую тягу к алкоголю.

Препарат обычно начинает действовать в течение четырех часов и продолжает высвобождаться в организме более шести месяцев после операции, помогая пациентам не пропускать прием лекарства.