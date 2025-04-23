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Lockheed Martin сделает истребители F-35 и F-22 Raptor более смертоносными

Генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Теклет сообщил, что оборонная компания не будет оспаривать решение ВВС США о присуждении контракта на создание самолета шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) компании Boeing. Вместо этого Lockheed Martin сосредоточится на модернизации истребителей F-35 и F-22 Raptor.

Истребители F-35 / © U.S. Air Force

По словам Теклета, Lockheed Martin использует свои наработки для программы NGAD (материалы, геометрию и усовершенствованные инфракрасные датчики), чтобы модернизировать F-35 и F-22 Raptor, сделав их еще смертоноснее.

Некоторые передовые технологии уже используют для модернизации F-35 Block 4, в том числе для управления автономными беспилотными ведомыми. Это позволит новым истребителям получить 80% возможностей самолетов шестого поколения.

«По сути, мы собираемся взять шасси [F-35] и превратить его в Ferrari», — объяснил Теклет.