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На картах Google обнаружили базу атомных подлодок Китая

Первая база атомных подлодок Китая / © Google

Первая база подводных лодок расположена в 18 километрах к востоку от Циндао, в Желтом море. Она открывает доступ к Восточно-Китайскому и Японскому морям.

На снимках Google видно как минимум пять действующих АПЛ, пришвартованных у пирсов, включая две «Тип 091», две «Тип 093А», одну ПЛАРБ (атомная подводная лодка с баллистическими ракетами) «Тип 092».