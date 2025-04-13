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Airbus показала кабину истребителя будущего

Подразделение Airbus Defence and Space компании Airbus Group представило кабину истребителя будущего, которую разрабатывают в рамках проекта Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit (EPIIC) по созданию интерфейсов для боевых самолетов следующего поколения.

Прототип кабины пилота истребителя будущего / © Airbus

По замыслу разработчиков, кабина самолета шестого поколения вместо скоплений циферблатов или рядов экранов будет отличаться минимализмом, а в управлении активно будут применять голосовые команды.

Система будет отслеживать жесты и взгляд пилота и реагировать на них, словно самолет читает мысли человека.

Прототип кабины пилота истребителя будущего / © Airbus