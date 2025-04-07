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Зоозащитники показали, как перевозят носорогов

Изображение, опубликованное ниже, — не работа генератора изображений. Это снимок настоящего черного носорога весом более 1300 килограммов, который летит, привязанный вверх ногами, на вертолете.

Транспортировка носорогов в Африке / © Micky Wiswedel / WWF

На изображении показан излюбленный способ спасения от браконьеров животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Транспортировка носорогов в Африке / © Micky Wiswedel / WWF

В дикой природе Южной Африки, Намибии и Ботсваны, где обитают черные носороги, перевозка травоядных, которые могут весить более тонны, не всегда практична, поскольку там далеко не везде есть более-менее нормальные дороги. Но воздушные перевозки обходят эти проблемы и помогают сохранять виды.

Сначала носорога обездвиживают дротиком с транквилизатором. Затем вживляют микрочип для отслеживания, а наземная команда привязывает ремни к каждой из четырех лодыжек животного, которые соединяются с веревкой, свисающей под вертолетом, обычно Airbus AS350 Astar или старым UH1-H Huey. И носорог готов к полету, который обычно длится от 10 до 30 минут.

Хоть это выглядит нелепо и рискованно, все вполне безопасно. Экологи потратили годы на эксперименты с различными методами, включая использование сетей, но подвешивание носорогов вверх ногами оказалось самым надежным способом.

С начала проекта специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) перевезли 160 носорогов с помощью воздушного транспорта.