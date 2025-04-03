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Самый быстрый со времен «Конкорда» гражданский самолет поднимется в воздух в 2025 году

Канадская компания Bombardier сообщила, что во второй половине 2025 года запустит в эксплуатацию бизнес-джет Global 8000. Производитель утверждает, что это будет быстрейший в мире серийный бизнес-джет с самой большой дальностью полета.

Бизнес-джет Global 8000 / © Bombardier

Global 8000 будет летать со скоростью 1152 километра в час на высоте 12 500 метров, а дальность полета составит 14 816 километров.

Бизнес-джет Global 8000 / © Bombardier

Отметим, что самолет не предназначен для массового использования, ведь он будет вмещать всего 19 пассажиров.

Бизнес-джет Global 8000 / © Bombardier

Помимо впечатляющей скорости и дальности полета, авиалайнер разработан для обеспечения роскошных условий. Global 8000 получил четыре жилых помещения, две ванные комнаты и зону отдыха для экипажа. В главном люксе есть кровать и дополнительный душ.

Интерьер Global 8000 / © Bombardier