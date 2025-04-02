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Иранские беспилотники способны уничтожить незащищенные бомбардировщики B-2 Spirit, заявили в США

На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки развернули крупные силы бомбардировщиков B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, и других военных самолетов на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Цель — борьба с хуситами и давление на Иран.

Бомбардировщик B-2 Spirit на острове Диего-Гарсия / © Tyler Rogoway / Х

Американские военные обозреватели, изучив спутниковые снимки базы на острове Диего-Гарсия, заметили, что самолеты совершенно не защищены от атак беспилотников и ракет, поскольку на острове отсутствует укрепленная инфраструктура.

Масла в огонь подливает и тот факт, что корабль «Шахид Махдави» Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, способный нести вертолеты, дроны и ракетные пусковые установки, находится в пределах 1200 километров от Диего-Гарсии.

Насколько успешными могут оказаться любые попытки атаки — вопрос открытый. Однако иранские военные вполне могут сокрушить оборону американской базы, устроив крупномасштабную атаку беспилотников и ракет, по аналогии с налетом на Израиль в 2024 году.