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Маск нацелился на перераспределение ресурсов NASA, чтобы профинансировать полет на Марс

Несмотря на то что SpaceX — крупнейший частный подрядчик NASA, Илон Маск по-прежнему намерен взять под контроль космическое агентство.

Транспортная система Starship / © SpaceX

Как сообщила газета Wall Street Journal (WSJ), генеральный директор SpaceX делает все возможное, чтобы заставить NASA отказаться от запланированных полетов на Луну и вместо этого сосредоточиться на Марсе.

По данным источников СМИ, Белый дом все еще рассматривает возможность отмены проекта ракеты Space Launch System (SLS), которая должна до конца нынешнего десятилетия отправить астронавтов на естественный спутник Земли.

Если это произойдет, ресурсы космического агентства будут перераспределены в пользу марсианских проектов. Это может принести большую пользу компании Маска, которая уже работает над созданием транспортной системы Starship для межпланетных путешествий.