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Астрофизик заявил, что физические константы могут указывать на существование Бога

Гарвардский ученый, доктор Вилли Сун в подкасте Tucker Carlson Network отметил, что в основе физических законов лежат такие значения фундаментальных констант, которые идеально подходят для существования жизни. Если они хоть слегка отличались бы, появление живых существ было бы невозможно. Следовательно, этот идеальный баланс может быть только работой высшего разума, констатировал Сун.

Доктор Вилли Сун на Tucker Carlson Network / © Screengrab / YouTube / Tucker Carlson

Замечания доктора Суна перекликаются с аргументами философов и ученых, таких как Ричард Суинберн и Робин Коллинз, которые сформулировали аргумент тонкой настройки, предполагающий, что точные условия Вселенной указывают на разумного создателя.

Их аргументы включают в себя:

Гравитационную постоянную. Если бы она была немного слабее, галактики, звезды и планеты никогда не сформировались бы. Если бы она была чуть сильнее, вся Вселенная могла бы схлопнуться в черную дыру;

Соотношение масс протона и электрона. Значительное изменение этого соотношения может нарушить фундаментальную химию, сделав жизнь невозможной;

Космологическая постоянная. Небольшое изменение ее величины в Общей теории относительности Эйнштейна могло бы привести к слишком быстрому расширению Вселенной или ее коллапсу до того, как могла возникнуть жизнь.

Вилли Сун и его предшественники не единственные ученые, утверждавшие, что точный баланс ряда неожиданно сбалансированных между собой констант делает существование жизни возможным. На их взгляд, это поднимает вопрос о том, может ли такая точность быть совпадением или свидетельством замысла. Другие ученые, однако, отвергают подобные доводы.