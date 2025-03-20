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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +635
Посты: 1884

BlackSky показала новые снимки Земли, сделанные ее спутниками в высоком разрешении

Американская компания BlackSky Technology опубликовала снимки Земли, полученные с помощью ее нового спутника Gen-3, оснащенного программным обеспечением на базе искусственного интеллекта. Аппарат способен обнаруживать и отслеживать перемещения автомобилей, самолетов и судов, а также делать изображения в высоком разрешении.

Сообщество
# BlackSky
# спутники
# технологии
Толпы людей посещают мечеть аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия / © BlackSky
Толпы людей посещают мечеть аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия / © BlackSky

Спутник серии Gen-3 предназначен для получения изображений с разрешением в 35 сантиметров со скоростью менее часа. 

Мекка, Саудовская Аравия / © BlackSky
Мекка, Саудовская Аравия / © BlackSky
Мекка, Саудовская Аравия / © BlackSky
Мекка, Саудовская Аравия / © BlackSky
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