Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Вернувшихся из космоса людей встретили дельфины

В ночь с 18 на 19 марта по московскому времени на Землю вернулся пилотируемый корабль Crew Dragon C212 Freedom компании SpaceX с «застрявшими» астронавтами NASA Сунитой Уильямс и Барри Уилмором, им компанию в путешествие на родную планету составили космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавт Ник Хейг.

Космический корабль Crew Dragon качается на волнах Атлантического океана / © NASA TV

Космический корабль Crew Dragon благополучно приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида.

К космическому кораблю Crew Dragon прибыли спасатели / © NASA TV © NASA TV

После того, как к Crew Dragon прибыли специалисты NASA, к космическому кораблю приплыли дельфины, видимо они тоже решили поприветствовать американских астронавтов, которые из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing провели на МКС девять с половиной месяцев вместо восьми дней.

© NASA TV

Теперь членов экипажа Crew Dragon ожидает медицинский осмотр, после чего их доставят на берег, а затем перевезут в Космический центр имени Линдона Джонсона в Техасе.