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В Китае показали концепт нового орбитального телескопа, который напоминает «Джеймса Уэбба»

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало проект модульного орбитального телескопа с 10-метровым зеркалом общей массой 17,9 тонны, который визуально напоминает действующую обсерваторию «Джеймс Уэбб». Однако у китайского аналога диаметр зеркала на 3,5 метра больше, чем у телескопа NASA.

Концепт нового китайского орбитального телескопа / © weibo

Для запуска нового телескопа на орбиту используют китайскую ракету-носитель Long March 5.

Концепт нового китайского орбитального телескопа / © weibo

В зависимости от фактического положения грузовой платформы запуск может быть разделен на два и более старта, так как существуют два плана сборки телескопа на орбите.

Первый включает использование оборудования космической станции, а второй — сборку и установку полезной нагрузки с помощью собственного роботизированного манипулятора на низкой околоземной орбите, после чего телескоп, оснащенный двигателями, полетит на целевую орбиту.



