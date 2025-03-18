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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +982
Посты: 2103

Лунный модуль Blue Ghost сделал последние снимки

Американская компания Firefly Aerospace вечером 17 марта опубликовала последние снимки, который сделал и прислал на Землю с Луны посадочный модуль Blue Ghost.  

Сообщество
# Blue Ghost
# Firefly Aerospace
# космос
# Луна
Blue Ghost наблюдает заход солнца на Луне / © Firefly Aerospace
Blue Ghost наблюдает заход солнца на Луне / © Firefly Aerospace

На фотографиях, сделанных камерами аппарата, запечатлен заход солнца.

Тень модуля Blue Ghost во время захода солнца / © Firefly Aerospace
Тень модуля Blue Ghost во время захода солнца / © Firefly Aerospace

Ранее Firefly Aerospace объявила об успешном завершении двухнедельной миссии, во время которой модуль собрал и передал на Землю более 119 гигабайт данных. 

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# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
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Астрономия
# атмосфера
# землеподобные планеты
# Земля
# Земля из космоса
# космос
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# волновая функция
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Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
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# Заравшан
# микропластик
# мусор
# река
# Узбекистан
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Психология
# возраст
# грамотность
# когнитивные способности
# математические способности
# навык
# умственные способности
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Психология
# двойственные изображения
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# черты личности
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Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

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# отношения
# привязанность
# разрыв
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Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
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Даааа, китайцы молодцы! Не зря они изобрели порох, бумагу, фарфор, шелк и еще много чего. Теперь нация снова на подъёме. Держись Америка, держись

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