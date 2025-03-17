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Александр Речкин
Александр Речкин
20 минут назад
Рейтинг: +456
Посты: 1182

Видео: в Китае создали робота для добычи полезных ископаемых в космосе

Инженеры из Китайского горно-технологического университета разработали робота, предназначенного для добычи полезных ископаемых с поверхности планет и других небесных тел.

Сообщество
# Китай
# космос
# Роботы
# технологии
Прототип робота для добычи полезных ископаемых в космосе / © CCTV
Прототип робота для добычи полезных ископаемых в космосе / © CCTV

Аппарат, напоминающий насекомое, получил шесть «ног»: три снабжены колесами, а остальные — манипуляторами. Как пояснили специалисты, такая гибридная конструкция позволит роботу удерживаться на поверхности во время буровых работ.

© CCTV

Инженеры уже провели эксперимент с использованием робота в условиях, имитирующих микрогравитацию Луны.

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