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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +980
Посты: 2101

Самую большую в мире камеру установили на телескоп обсерватории Веры Рубин 

Инженеры установили самую большую цифровую камеру на телескоп обсерватории Веры Рубин. Она расположена на вершине горы Серо-Пачон высотой 2713 метров в чилийских Андах.

Сообщество
# космос
# телескопы
# фотографии
Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint
Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint

Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей — крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер. По габаритам она сопоставима с автомобилем, а по массе превышает три тонны.

С помощью LSST обсерватория Веры Рубин будет собирать больше данных, чем любая другая земная обсерватория.

Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint
Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint

Ожидается, что первые снимки, полученные камерой LSST, опубликуют уже в июле 2025 года.

Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint
Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint
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