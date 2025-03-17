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Самую большую в мире камеру установили на телескоп обсерватории Веры Рубин

Инженеры установили самую большую цифровую камеру на телескоп обсерватории Веры Рубин. Она расположена на вершине горы Серо-Пачон высотой 2713 метров в чилийских Андах.

Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint

Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей — крупнейшая из когда-либо созданных цифровых камер. По габаритам она сопоставима с автомобилем, а по массе превышает три тонны.

С помощью LSST обсерватория Веры Рубин будет собирать больше данных, чем любая другая земная обсерватория.

Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint

Ожидается, что первые снимки, полученные камерой LSST, опубликуют уже в июле 2025 года.

Установка камеры LSST на телескоп обсерватории Веры Рубин / Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint