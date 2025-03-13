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«Роскосмос» показал образец первой ступени ракеты «Союз-5»

Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» отправили опытный образец первой ступени перспективной двухступенчатой ракеты среднего класса «Союз-5» в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, где она пройдет стендовые испытания.

Опытный образец первой ступени ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

Пресс-служба госкорпорации также сообщила, что баки горючего и окислителя первой ступени «Союза-5» успешно завершили цикл наземной экспериментальной отработки.

Опытный образец первой ступени ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

«Союз-5» сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Ее пуски будут выполнять с площадки на Байконуре, которую раньше использовали для стартов ракет «Зенит».

Опытный образец первой ступени ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

Первый запуск ракеты «Союз-5» запланирован на конец текущего года.