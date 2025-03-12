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Sikorsky успешно испытала военный беспилотник вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом

Американская компания Sikorsky, входящая в состав оборонного концерна Lockheed Martin, отчиталась о летных испытаниях прототипа своего беспилотника вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом.

Испытания беспилотника вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом / © Sikorsky

Прототип массой 52 килограмма, оснащенный двумя винтами, продемонстрировал эксплуатационную устойчивость и маневренность во всех режимах полета. Аппарат может садиться на хвост в момент посадки и легко переходит в горизонтальный режим после взлета для выполнения различных задач.

Испытания беспилотника вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом / © Sikorsky

Летные испытания прошли в январе 2025 года.

Беспилотник выполнил более 40 взлетов и посадок, а также 30 сложных переходов между режимами вертолета и самолета, развивая максимальную крейсерскую скорость 159 километров в час.

© Sikorsky