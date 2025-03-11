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«Джеймс Уэбб» запечатлел рождение двух звезд
Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). На нем запечатлена система L483, состоящая из двух протозвезд, расположенных на расстоянии 650 световых лет от Земли.
На изображении, полученном орбитальной обсерваторией, в центре фигуры, напоминающей песочные часы, видны протозвезды, которые окружены газопылевыми структурами.
Благодаря научным инструментам телескопа «Джеймс Уэбб» ученым удалось выявить ряд ранее неизвестных особенностей системы L483. В правой верхней части изображения заметна оранжевая дуга — фронт ударной волны, где выбросы звезд замедлились более плотным материалом.
В нижней части можно рассмотреть крошечные светло-фиолетовые столбы. Они указывают на непрерывные ветры центральных звезд и образовались потому, что материал внутри них достаточно плотный, чтобы его еще не сдуло.
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