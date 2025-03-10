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«Застрявшие» на МКС астронавты скоро прилетят домой: корабль SpaceX доставили на стартовую площадку

Компания SpaceX доставила на стартовую площадку во Флориде ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon C210 Endurance. Старт миссии Crew-10 запланирован в ночь на 13 марта.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon C210 Endurance на стартовой площадке во Флориде / © SpaceX

Если все пойдет по плану, Crew Dragon C210 Endurance доставит на МКС космонавта «Роскосмоса» Кирилла Пескова, двух астронавтов NASA Николь Айерс и Энн Макклейн, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши.

© SpaceX

Вскоре после прибытия экипажа Crew-10 на МКС ее, наконец, покинут астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые провели на орбите уже более девяти месяцев вместо запланированных восьми дней из-за проблем с кораблем Starliner. В путешествии на Землю им составят компанию члены миссии Crew-9: американский астронавт Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов.