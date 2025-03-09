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Военные предложили передать под контроль ИИ ядерный арсенал США

Хотя в научной фантастике искусственный интеллект уже давно рассматривается как угроза конца света, представители ВВС и Космических сил США считают, что технология сыграет важнейшую, если не решающую роль в системе управления и контроля ядерного арсенала США.

Элементы системы ядерного сдерживания США, куда вскоре может войти ИИ / © USAF

Группа офицеров ВВС и Космических сил во время панельной дискуссии на симпозиуме Ассоциации воздушных и космических сил 2025 года заявила, что ИИ имеет потенциал для ускорения циклов принятия решений и обеспечения того, чтобы приказы доходили до нужного места максимально быстро и безопасно. Его также можно использовать для помощи персоналу, выполняющему другие обязанности, от обработки разведданных до управления техническим обслуживанием и логистикой. Должностные лица подчеркнули, что люди всегда должны быть в курсе событий или, по крайней мере, в курсе событий, и что машина в одиночку никогда не сможет принять решение о применении ядерного оружия.

«Мы также разрабатываем искусственный интеллект или инструменты поддержки принятия решений с использованием ИИ, чтобы гарантировать, что наши лидеры смогут реагировать на сложные, срочные сценарии развития событий», — заявил генерал ВВС, глава Стратегического командования США (STRACOM) Энтони Коттон.

Стоит отметить, что дискуссия, состоявшаяся 6 марта стала далеко не первым случаем, когда представители вооруженных сил США публично выступили за интеграцию ИИ в ядерные операции.