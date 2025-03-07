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Европейская ракета-носитель Ariane 6 вывела на орбиту разведывательный спутник

Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 6 стартовала 6 марта, в 19:24 по московскому времени, с космодрома Куру во Французской Гвиане. Спустя час после запуска вторая ступень благополучно вывела на солнечно-синхронную орбиту высотой примерно 800 километров французский разведывательный спутник CSO-3.

Старт ракеты Ariane 6 с разведывательным спутником CSO-3 на борту / © Arianespace

Это был второй пуск ракеты-носителя Ariane 6 в истории и первый коммерческих запуск после испытательного полета в июле 2024 года.

© Arianespace

Ariane 6 — двухступенчатая ракета высотой 63 метра и диаметром 5,4 метра. Разработка началась в конце 2014 года, а первый полет изначально планировали на 2020-й. Но сроки сдвинулись из-за технических проблем и пандемии Covid-19.