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NASA запечатлело, как демонстратор XB-1 впервые достиг сверхзвуковой скорости

В январе 2025 года демонстратор будущего сверхзвукового авиалайнера Overture компании Boom Supersonic выполнил первый полет на сверхзвуковой скорости. Прототип самолета XB-1 достиг высоты 10 668 метров над уровнем моря и сверхзвуковой скорости — 1374 километра в час.

Прототип демонстратор XB-1 разогнался до сверхзвуковой скорости / © Boom Supersonic / NASA

Специалисты NASA, наблюдавшие за испытаниями, использовали метод Теплера, или шлирен-съемки, чтобы визуализировать распределение плотности воздушных потоков, образовавшихся при обтекании XB-1 в момент его полета на сверхзвуковой скорости.

Прототип демонстратор XB-1 разогнался до сверхзвуковой скорости / © Boom Supersonic / NASA

Построенный на базе XB-1 авиалайнер Overture сможет совершать полеты с крейсерской скоростью приблизительно 2100 километров в час на расстояние свыше 8000 километров, а на его борту смогут разместиться от 64 до 80 пассажиров.

Прототип-демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 / © Boom Supersonic

Boom Supersonic уже получила 130 предварительных заказов на Overture от авиакомпаний United Airlines, American Airlines и Japan Airlines. Производство новых авиалайнеров развернется на заводе в Северной Каролине, где ежегодно планируют выпускать 66 самолетов.