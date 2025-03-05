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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +967
Посты: 2078

NASA запечатлело, как демонстратор XB-1 впервые достиг сверхзвуковой скорости

В январе 2025 года демонстратор будущего сверхзвукового авиалайнера Overture компании Boom Supersonic выполнил первый полет на сверхзвуковой скорости. Прототип самолета XB-1 достиг высоты 10 668 метров над уровнем моря и сверхзвуковой скорости — 1374 километра в час.

Сообщество
# Boom Supersonic
# авиация
# фотографии
Прототип демонстратор XB-1 разогнался до сверхзвуковой скорости / © Boom Supersonic / NASA
Прототип демонстратор XB-1 разогнался до сверхзвуковой скорости / © Boom Supersonic / NASA

Специалисты NASA, наблюдавшие за испытаниями, использовали метод Теплера, или шлирен-съемки, чтобы визуализировать распределение плотности воздушных потоков, образовавшихся при обтекании XB-1 в момент его полета на сверхзвуковой скорости.

Прототип демонстратор XB-1 разогнался до сверхзвуковой скорости / © Boom Supersonic / NASA
Прототип демонстратор XB-1 разогнался до сверхзвуковой скорости / © Boom Supersonic / NASA

Построенный на базе XB-1 авиалайнер Overture сможет совершать полеты с крейсерской скоростью приблизительно 2100 километров в час на расстояние свыше 8000 километров, а на его борту смогут разместиться от 64 до 80 пассажиров.

Прототип-демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип-демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 / © Boom Supersonic

Boom Supersonic уже получила 130 предварительных заказов на Overture от авиакомпаний United Airlines, American Airlines и Japan Airlines. Производство новых авиалайнеров развернется на заводе в Северной Каролине, где ежегодно планируют выпускать 66 самолетов. 

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
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Serg X
9 часов назад
Березин, понятно, и тут не можете. Ну действительно, зачем "кого-то убеждать" когда вы предъявляете обвинение в подтасовке или доказываете задним

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
9 часов назад
Иван, напрасно иронизируете - нам то (надеюсь и вам тоже) понятно что этого (двух пусков) не произойдет. Но у космических фантастов может быть другое

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
9 часов назад
Serg, чего мелочиться пусть на Луну посадит в 2025 🙂 как обещал.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
9 часов назад
Serg, "Березин, ну приведите в переписке слова где вы говорили про "окончание СВО" )" Зачем? Мне надо кого-то убеждать? Нет.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
9 часов назад
Березин, ну вы кинули обвинение что я чего-то удалил - так обоснуйте его. Всю информацию я предоставил. Но поскольку по существу сказать вам нечего

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
9 часов назад
Березин, ну приведите в переписке слова где вы говорили про "окончание СВО" ) Полные скрины я выложил. Впервые упомянули вы об этом только когда вас

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
10 часов назад
Березин, конечно не пойду. Слишком долго ждать же. Можно предложить что-нибудь попроще - скажем что в течение 2025 года один и тот же экземпляр

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
10 часов назад
Serg, что до обостренного классового чутья z-блогеров так я давно ничему не удивляюсь. Если точка зрения хоть немного отличается от

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
10 часов назад
Serg, человека выше я опросил на предмет его готовности. Сам я на это ставить бы не стал -- см. мои сомнения в новости выше. Если уж вы сильно хотите

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
10 часов назад
Serg, и опять вы сказали неправду -- я не отказывался. Впрочем, неправда с вашей стороны вполне ожидаема.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
10 часов назад
Serg, зачем? Мне надо кого-то убеждать? Нет.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
10 часов назад
Березин, я могу поставить ) Но сперва верните мне предыдущие проспоренные вами 500$

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
10 часов назад
Иван, ну а какие мне выпады еще было допускать, когда он отказался платить 500$ )

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