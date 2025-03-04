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Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +214
Посты: 627

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

В китайских соцсетях появились фотографии со строительной площадки двух коммерческих энергоблоков HTR-PM600 с турбинами на 650 мегаватт. Их приводят в действие шесть высокотемпературных га­зоохлаждаемых реакторов.

Сообщество
# АЭС
# Китай
# технологии
Строительная площадка двух коммерческих энергоблоков HTR-PM600 / © Weibo
Строительная площадка двух коммерческих энергоблоков HTR-PM600 / © Weibo

Энергоблоки HTR-PM600 будут оснащены реакторами нового типа, где как теплоноситель используется гелий, а как за­медлитель — графит. Их важным преимуществом считается инертность и инактивируемость гелия.

Строительство HTR-PM600 /  © Weibo
Строительство HTR-PM600 /  © Weibo
Строительство HTR-PM600 / © Weibo
Строительство HTR-PM600 / © Weibo
Строительство HTR-PM600 / © Weibo
Строительство HTR-PM600 / © Weibo
Строительство HTR-PM600 / © Weibo
Строительство HTR-PM600 / © Weibo
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
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Иван Колупаев
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Starship полетит на Марс уже в следующем году

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1 час назад
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Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
2 часа назад
+, Да это мелочи. Лучше зацените как феерично березин продул мне на таких вот дискуссиях 500$

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
2 часа назад
Дмитрий, нет конечно )) Сперва Березин напрочь отказался платить под выдуманным предлогом. Потом, спустя несколько месяцев, под влиянием вот этих

Колонизация космоса: Церера, Марс или цилиндры Кларка?

Theo Zyubanov
2 часа назад
Николай, фотографии выше явно сняты обьективом с широким углом обзора (что-то типа fish еye), это ясно как из размера земли на фото, так из искажений

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

+ + + + + | + + + + +
2 часа назад
Serg, ну вопрос реторический, пафосный и философский - каждый для себя должен решать - для Маска идея фикс. Для меня "реализация игры Паркан 2 в

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
2 часа назад
Ах да, невнимательно прочел сперва. Так я у вас, значит, "сторонник украины?" ) Чудесно )) Я же говорю - фантаст ) Ни секунды не сомневался что вы

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Vlad Ok
2 часа назад
Игорь, т.е. СССР был настолько дурак что наслушавшись коварных американцев начал строить ракеты, спутники, автоматические межпланетные станции

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Денис Кобенок
2 часа назад
Очередная картинка, ничего общего с реальностью

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Serg X
2 часа назад
Березин, да что вы говорите )) https://naked-science.ru/article/cosmonautics/kolonizatsiya-kosmosa-tserera-mars-ili-tsilindry-klarka?comment=55050

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
3 часа назад
Владимир, спасибо.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Березин
3 часа назад
Serg, пока я проиграл их один раз -- но для выплаты приходится ждать до конца СВО, т.к. выигравший сторонник Украины и до окончания боев там (в этом году)

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Serg X
3 часа назад
Александр, "А давайте заключим небольшое пари на 500 долларов: пилотируемая экспедиция на Марс случится как минимум на 10 лет раньше 2050 года. Идет?"

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Serg X
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И., напротив, я вполне готов к конструктивной дискуссии ) Проблема в том, что энтузиасты космической фантастики, похоже, внутри себя вполне

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