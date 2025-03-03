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AstroForge потеряла связь с первым частным космическим аппаратом для исследования астероидов

Американская частная космическая компания AstroForge, которая планирует заняться добычей металлов на астероидах, сообщила, что ее первый аппарат для исследования этих небесных тел под названием «Один» (Odin) потерял связь с Землей вскоре после запуска в космос.

«Один» (в центре справа) вместе лунным модулем «Афина» компании Intuitive Machines в космосе / © AstroForge

«Один» отправился в космос вместе с посадочным модулем «Афина» 27 февраля 2025 года. Связь с ним потеряли через 20 часов после старта.

Хотя солнечные батареи аппарата работают, а сам «Один» движется по запланированной траектории, собранные им данные получить не удается.

Космический аппарат «Один» перед запуском / © AstroForge

Аппарат, созданный AstroForge для изучения астероида 2022 OB5 с целью добычи полезных ископаемых в будущем, должен был изучить поверхность космического камня, не садясь на него.

В AstroForge отметили, что шансы восстановить связь снижаются, тем не менее команда все еще пытается.