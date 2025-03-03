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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
13 минут назад
Рейтинг: +605
Посты: 1494

Chery показала концепт автомобиля-трансформера

Китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile представила новый концепт минивэна New Journeoю. Он отличается футуристичным дизайном и трансформирующимся салоном.

Сообщество
# Chery
# Китай
# технологии
# транспорт
Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile
Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile

Минивэн длиной 5,19 метра оснащен гибридной силовой установкой, позволяющей проезжать без остановки на заправку до 2500 километров.

Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile
Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile

Внутри автомобиля — полноценный диван с двумя местами для сиденья, который без труда превращается в кровать, что позволяет комфортно кочевать прямо в машине.

В переднем багажнике автомобиля — мобильная кухня с грилем, а раскладывающиеся фотоэлектрические панели служат защитой от солнца и в то же время генерируют энергию, которую можно использовать для питания каких-либо внешних устройств.

Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile
Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile
Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile
Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile
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# самоконтроль
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Палеонтология
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# плезиозавры
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