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Chery показала концепт автомобиля-трансформера

Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile

Минивэн длиной 5,19 метра оснащен гибридной силовой установкой, позволяющей проезжать без остановки на заправку до 2500 километров.

Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile

Внутри автомобиля — полноценный диван с двумя местами для сиденья, который без труда превращается в кровать, что позволяет комфортно кочевать прямо в машине.

В переднем багажнике автомобиля — мобильная кухня с грилем, а раскладывающиеся фотоэлектрические панели служат защитой от солнца и в то же время генерируют энергию, которую можно использовать для питания каких-либо внешних устройств.

Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile

Концепт минивэна New Journeo / © Chery Automobile