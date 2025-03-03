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Саудовская Аравия изменила проект плавучего города-порта Оксагон
Агентство развития территорий Саудовской Аравии NEOM внесло значительные изменения в проект плавучего города-порта Оксагон (Oxagon). Его строительство началось на побережье Красного моря в августе 2022 года.
Теперь порт будет выступать не только в качестве центрального узла для отправки и получения грузов, но и как передовой мировой производственный и информационно-технологический центр.
Ожидается, что по завершении строительства Оксагон сможет обрабатывать 12 миллионов TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера). Для сравнения: контейнерооборот морских портов России в 2024 году составил 5,591 миллиона TEU.
Чтобы достичь этого показателя, подходные каналы порта Оксагон значительно увеличат. Их ширина составит 550 метров, глубина — 19 метров, что позволит принимать большее количество более крупных судов.
Для обработки такого огромного количества грузов задействуют автоматизированные системы на базе искусственного интеллекта и автономные транспортные средства для оптимизации логистики, включая систему железнодорожных путей на причале.
Сам город Оксагон должен стать центром производства чистой энергии и информационных технологий. На его территории появятся солнечные и ветровые электростанции, а также мощный центр обработки данных.
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Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.
Глиптодонты и их родственники близки современным броненосцам, вот только были гораздо больше и с мощными панцирями на спине. Их «доспехи» дополнял сильный хвост с округлым костным разрастанием на конце. Изучив ряд окаменелостей гигантских броненосцев, бразильские ученые подтвердили предположения об их «турнирных сражениях» на хвостовых булавах. Оказалось, поединок мог стоить глиптодонту проломленных боков и инфицированных ран.
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