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Саудовская Аравия изменила проект плавучего города-порта Оксагон

Агентство развития территорий Саудовской Аравии NEOM внесло значительные изменения в проект плавучего города-порта Оксагон (Oxagon). Его строительство началось на побережье Красного моря в августе 2022 года.

Рендер плавучего города-порта Оксагон / © NEOM

Теперь порт будет выступать не только в качестве центрального узла для отправки и получения грузов, но и как передовой мировой производственный и информационно-технологический центр.

Строительная площадка плавучего города-порта Оксагон / © Google

Ожидается, что по завершении строительства Оксагон сможет обрабатывать 12 миллионов TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера). Для сравнения: контейнерооборот морских портов России в 2024 году составил 5,591 миллиона TEU.

Чтобы достичь этого показателя, подходные каналы порта Оксагон значительно увеличат. Их ширина составит 550 метров, глубина — 19 метров, что позволит принимать большее количество более крупных судов.

Для обработки такого огромного количества грузов задействуют автоматизированные системы на базе искусственного интеллекта и автономные транспортные средства для оптимизации логистики, включая систему железнодорожных путей на причале.

Сам город Оксагон должен стать центром производства чистой энергии и информационных технологий. На его территории появятся солнечные и ветровые электростанции, а также мощный центр обработки данных.