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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +325
Посты: 584

Стали известны победители фотоконкурса «Природа в фокусе — 2024» 

Организаторы ежегодной премии «Природа в фокусе» (Nature inFocus Awards) объявили победителей состязания 2024 года. Абсолютным чемпионом стал Супун Дилшан (Supun Dilshan), который получил звание «Фотограф года» за яркое портфолио, демонстрирующее жизнь шри-ланкийских слонов.

Сообщество
# животные
# природа
# слоны
# фотографии
Снимок из портфолио абсолютного победителя конкурса / © Supun Dilshan
Снимок из портфолио абсолютного победителя конкурса / © Supun Dilshan
Снимок из портфолио абсолютного победителя конкурса / © Supun Dilshan
Снимок из портфолио абсолютного победителя конкурса / © Supun Dilshan
Снимок из портфолио абсолютного победителя конкурса / © Supun Dilshan
Снимок из портфолио абсолютного победителя конкурса / © Supun Dilshan
Победитель в категории «Поведение животных»: «Акулы на охоте» / © Angela Albi / August Paula
Победитель в категории «Поведение животных»: «Акулы на охоте» / © Angela Albi / August Paula
Победитель в категории «Животные в естественной среде обитания»: «Медведь смотрит в небеса» / © Jacquie Matechuk
Победитель в категории «Животные в естественной среде обитания»: «Медведь смотрит в небеса» / © Jacquie Matechuk
Победитель в категории «Творческая фотография природы»: «Баланс» / © Kai Kolodziej 
Победитель в категории «Творческая фотография природы»: «Баланс» / © Kai Kolodziej 
Победитель в категории «Портреты животных»: «Любители обнимать деревья» / © Pruthvi B
Победитель в категории «Портреты животных»: «Любители обнимать деревья» / © Pruthvi B
Высокая оценка в категории «Портреты животных»: «На тонком льду» / © Philippe Ricordel
Высокая оценка в категории «Портреты животных»: «На тонком льду» / © Philippe Ricordel
Победитель в категории «Молодой фотограф»: «Сквозь лист» / © Salahuddin Ahmed
Победитель в категории «Молодой фотограф»: «Сквозь лист» / © Salahuddin Ahmed
Второе место в категории «Молодой фотограф»: «Кто там?» / © Danaja Palihawadana Arachchi
Второе место в категории «Молодой фотограф»: «Кто там?» / © Danaja Palihawadana Arachchi
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# время
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Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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Shamurad Alikulov
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Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Shamurad Alikulov
5 часов назад
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Роман Че
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Владислав Васильев
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Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Guber Troll
13 часов назад
иван, жаль

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