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На спутниковых снимках обнаружили странный диск, похожий на НЛО
Пользователи сервиса «Google Карты» нашли странное сооружение в форме большого белого диска, торчащего из земли, на высоте более 2200 метров в горах Сьерра-Ладронес в штате Нью-Мексико.
Загадочное сооружение с координатами 34°24’21,6″ северной широты и 107°05’44,5″ западной долготы расположено примерно в 54 километрах от национального заповедника Севильета в Ла-Хойе. Вблизи нет ни асфальтированных дорог, ни жилых домов.
Пользователи Сети предположили, что это неопознанный летающий объект (НЛО), который потерпел крушение в горах.
Однако реальность намного прозаичнее. Один из пользователей интернета совершил путешествие к «таинственному объекту» и рассказал, что странная, на первый взгляд, конструкция была обычным водосборником дождевой воды.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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