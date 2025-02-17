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На спутниковых снимках обнаружили странный диск, похожий на НЛО

Пользователи сервиса «Google Карты» нашли странное сооружение в форме большого белого диска, торчащего из земли, на высоте более 2200 метров в горах Сьерра-Ладронес в штате Нью-Мексико.

Большой белый диск в горах Сьерра-Ладронес / © Google maps

Загадочное сооружение с координатами 34°24’21,6″ северной широты и 107°05’44,5″ западной долготы расположено примерно в 54 километрах от национального заповедника Севильета в Ла-Хойе. Вблизи нет ни асфальтированных дорог, ни жилых домов.

Большой белый диск в горах Сьерра-Ладронес / © Google maps

Пользователи Сети предположили, что это неопознанный летающий объект (НЛО), который потерпел крушение в горах.

Однако реальность намного прозаичнее. Один из пользователей интернета совершил путешествие к «таинственному объекту» и рассказал, что странная, на первый взгляд, конструкция была обычным водосборником дождевой воды.