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Видео: амурские тигры поохотились на медведей
Фотоловушки, установленные в Китае для наблюдения за амурскими тиграми, запечатлели уникальные сцены охоты крупнейших из ныне живущих представителей семейства кошачьих на медведей.
Специалисты, опубликовавшие видеоролик, отметили, что основу рациона амурских тигров составляют изюбрь, пятнистый олень, косули, кабаны, гималайские медведи, лоси и мелкие млекопитающие. За сутки взрослый тигр в среднем съедает до 10 килограммов мяса.
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Окаменевшие остатки могут поведать не только о самих вымерших организмах, иногда они хранят следы их взаимодействий. Разумеется, речь прежде всего о поедании одних другими. Известно немало подобных ихнофоссилий, оставленных на окаменевших мягких тканях динозавров. Новая статья дополнила их уникальными следами на костях. Оказалось, в мезозое ими не брезговали многобугорчатые млекопитающие и жуки-падальщики.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.
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В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
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