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Удар по водородной авиации: Airbus отложила разработку авиалайнеров ZEROe

Европейская компания Airbus объявила о переносе сроков создания первого в мире коммерческого авиалайнера с нулевым уровнем выбросов ZEROe на 5-10 лет.

Самолеты проекта ZEROe / © Airbus

Изначально планировалось, что первые пассажирские лайнеры на водороде поднимутся в воздух к 2035 году. Но теперь эти сроки становятся все менее реалистичными и сдвигаются на 2040-е.

Среди основных проблем называют медленный прогресс в развитии технологий и отсутствие инфраструктуры для заправки лайнеров водородом.

Airbus представила программу самолетов будущего под общим названием ZEROe в 2020 году. Она предусматривала создание трех самолетов: турбовинтового лайнера на 100 пассажиров и двух среднемагистральных на 200 мест.