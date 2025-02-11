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Николай Головин
Николай Головин
6 минут назад
Рейтинг: +208
Посты: 599

Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на веслах

Российский путешественник Федор Конюхов 11 февраля 2025 года установил новый мировой рекорд, став первым человеком, которому удалось пересечь Южную Атлантику на весельной лодке «Акрос».

Сообщество
# Атлантический океан
# Конюхов
# рекорды
Федор Конюхов на весельной лодке «Акрос» в Атлантическом океане / © Telegram-канал Конюхова
Федор Конюхов на весельной лодке «Акрос» в Атлантическом океане / © Telegram-канал Конюхова

На пересечение Атлантического океана с запада на восток, от межконтинентального пролива Дрейка до мыса Игольный (ЮАР), у 73-летнего Конюхова ушло 68 суток. Путешественнику приходилось грести по 15 часов в день. Но на этом поход не завершился: теперь россиянин планирует пересечь Индийский океан и достичь мыса Луин на юго-западе Австралии.

Девятиметровая лодка «Акрос» оснащена водонепроницаемыми отсеками для хранения продуктов и оборудования, а также местом для отдыха рекордсмена. В начале путешествия на судне было 100 килограммов сублимированных продуктов из расчета потребления 5000 килокалорий в день, а также опреснители воды, спутниковая связь и солнечные батареи.

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# Германия
# древние виды
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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Джамбо-фаг украл у бактерии белки для своего «ядра»

Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.

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