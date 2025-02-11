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Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на веслах

Федор Конюхов на весельной лодке «Акрос» в Атлантическом океане / © Telegram-канал Конюхова

На пересечение Атлантического океана с запада на восток, от межконтинентального пролива Дрейка до мыса Игольный (ЮАР), у 73-летнего Конюхова ушло 68 суток. Путешественнику приходилось грести по 15 часов в день. Но на этом поход не завершился: теперь россиянин планирует пересечь Индийский океан и достичь мыса Луин на юго-западе Австралии.

Девятиметровая лодка «Акрос» оснащена водонепроницаемыми отсеками для хранения продуктов и оборудования, а также местом для отдыха рекордсмена. В начале путешествия на судне было 100 килограммов сублимированных продуктов из расчета потребления 5000 килокалорий в день, а также опреснители воды, спутниковая связь и солнечные батареи.