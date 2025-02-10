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Эксперт рассказал, какое бомбоубежище защитит в случае ядерного взрыва
Бомбоубежище не обязательно гарантирует безопасность в случае ядерного взрыва, заявил доцент кафедры наук об охране окружающей среды и специалист по радиационной безопасности Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете (США) Норман Клейман.
По словам Клеймана, эффективность бомбоубежища зависит как от его конструкции, так и от характеристик бомбы. Современное ядерное оружие сильно отличается от того, что создали в середине прошлого века. Сегодня ядерное оружие намного мощнее, оно способно уничтожить все в радиусе 160 километров от эпицентра взрыва. Для сравнения: атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели радиус поражения примерно 1,6 километра.
По словам Клеймана, если убежище расположено на расстоянии 1000 километров от эпицентра ядерного взрыва, то, возможно, оно сможет спасти людей. Но если оно находится в радиусе 160 километров, то, скорее всего, не спасет от сильного жара и ударной волны.
Не стоит забывать и о радиации. Клейман напомнил, что от нее сможет защитить бункер, который имеет толщину стен от 0,9 до 1,5 метра. Стены должны быть изготовлены из бетона и стали, покрыты свинцом. И даже в этом случае остается риск получить низкую дозу радиации.
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