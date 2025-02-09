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Зонд Europa Clipper получил первые снимки звездного неба

Автоматическая межпланетная станция Europa Clipper, которая в октябре 2024 года отправилась в космическое пространство для изучения огромного океана, скрытого под ледяной поверхностью спутника Юпитера Европы, прислала первые снимки звездного неба.

Снимок звездного неба, сделанный зондом Europa Clipper / © NASA / JPL-Caltech

Пока зонд летит к своей цели, его камеры ищут звезды, делают снимки и отправляют их на Землю.

Эти фотографии инженеры используют как компас, чтобы обеспечить правильное наведение антенн космического аппарата на Землю и бесперебойно передавать данные.

Аннотированный снимок звездного неба, сделанный зондом Europa Clipper, на нем можно увидеть четыре яркие звезды (Дженах, Альгораб, Краз и Альхиба) в созвездии Ворон / © NASA / JPL-Caltech

Недавно NASA поделилось первыми фото, сделанными зондом Europa Clipper. На них можно увидеть четыре яркие звезды (Дженах, Альгораб, Краз и Альхиба), которые расположены на расстоянии от 50 до 150 световых лет от нашей планеты, в созвездии Ворон.

Полет к Европ займет пять с половиной лет, за это время аппарат выполнит два гравитационных маневра для ускорения: в окрестностях Марса 1 марта 2025 года и в окрестностях Земли в декабре 2026-го. Они обеспечат выход на первоначальную орбиту вокруг Юпитера в апреле 2030 года.

После прибытия к самой большой планете Солнечной системы Europa Clipper выполнит серию дополнительных маневров, которые выведут аппарат на рабочую орбиту. В начале 2031-го зонд приступит к основной научной программе и совершит 49 близких пролетов Европы.