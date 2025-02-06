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ОАЭ оплатят создание шлюзового модуля для окололунной станции Gateway

Объединенные Арабские Эмираты выбрали итальянскую компанию Thales Alenia Space для строительства шлюзового модуля будущей окололунной станции Gateway, несмотря на неопределенность с реализацией этой программы под руководством NASA.

Шлюзовой модуль (слева) станции Gateway / © Thales Alenia Space

В прошлом году представители ОАЭ подписали соглашение с NASA о создании шлюзовой камеры для Gateway. В обмен на это страна получила место в одной из будущих миссий к станции.

Станцию Gateway хотят разместить на окололунной орбите для использования в качестве временной базы и перевалочного пункта членов экспедиций по программе «Артемида».

Шлюзовая камера модуля позволит астронавтам совершать выходы в открытый космос, а также размещать и извлекать научную полезную нагрузку на внешней поверхности Gateway. Она также обеспечит дополнительный стыковочный порт для прилетающих космических аппаратов.

По оценкам специалистов, запуск модуля для станции Gateway состоится не раньше 2030 года.