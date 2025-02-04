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Николай Головин
Николай Головин
9 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 593

Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в феврале 2025 года

Космическая индустрия ярко начала 2025 год. Январь принес двойной запуск лунных посадочных модулей от американской Firefly Aerospace и японской iSpace. В середине января Blue Origin достигла важной вехи, выполнив первый пуск ракеты New Glenn, а седьмой испытательный полет транспортной системы Starship завершился ловлей ускорителя башней обслуживания, но потерей верхней ступени.

Сообщество
# Intuitive Machines
# космос
# ракеты
Лунный посадочный модуль Athena / © Intuitive Machines
Лунный посадочный модуль Athena / © Intuitive Machines

Остальная часть года, скорее всего, будет столь же насыщенной. Вот краткий обзор некоторых космических миссий, за которыми стоит следить в феврале 2025-го.

  • Восьмой тестовый полет Starship компании SpaceX состоится не ранее 24 февраля. Ранее Маск намекал, что башня обслуживания поймает верхнюю степень Starship — сам Ship. Но, учитывая проблемы, возникшие во время последнего испытания, этот подвиг, скорее всего, пока не будет предпринят.
  • Ожидается, что лунный модуль IM-2 (Athena) компании Intuitive Machines отправится к естественному спутнику Земли 27 февраля. Он будет запущен ракетой Falcon 9 из Космического центра Кеннеди. Аппарат Athena должен совершить посадку в районе кратера Шеклтон на Южном полюсе Луны. Основная задача — получить пробы грунта и отыскать в них следы водяного льда. Миссия следует за пуском первого лунного модуля Intuitive Machines — «Одиссея», — который состоялся год назад.
  • Ракета Falcon 9 компании SpaceX не ранее 28 февраля отправит на орбиту новый космический телескоп SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer — «Спектрофотометр для исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов»). Обсерватория проведет четыре полных обзора неба, оценит красные смещения примерно 450 миллионов галактик и параметры космологической инфляции ранней Вселенной, а также исследует распространенность и композицию воды и биогенных льдов на ранних стадиях формирования звезд и остаточных дисков.
  • Приближается отправка гаганавтов в космос. Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к испытаниям корабля, который в итоге доставит индийских космонавтов на орбиту. Запуску пилотируемых полетов капсулы «Гаганьян» предшествует череда беспилотных полетов, первый из которых может состояться уже в феврале. Запуск выполнят с помощью ракеты-носителя LVM-3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Капсула доставит на орбиту гуманоидного робота.  
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