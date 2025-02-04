Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в феврале 2025 года
Космическая индустрия ярко начала 2025 год. Январь принес двойной запуск лунных посадочных модулей от американской Firefly Aerospace и японской iSpace. В середине января Blue Origin достигла важной вехи, выполнив первый пуск ракеты New Glenn, а седьмой испытательный полет транспортной системы Starship завершился ловлей ускорителя башней обслуживания, но потерей верхней ступени.
Остальная часть года, скорее всего, будет столь же насыщенной. Вот краткий обзор некоторых космических миссий, за которыми стоит следить в феврале 2025-го.
- Восьмой тестовый полет Starship компании SpaceX состоится не ранее 24 февраля. Ранее Маск намекал, что башня обслуживания поймает верхнюю степень Starship — сам Ship. Но, учитывая проблемы, возникшие во время последнего испытания, этот подвиг, скорее всего, пока не будет предпринят.
- Ожидается, что лунный модуль IM-2 (Athena) компании Intuitive Machines отправится к естественному спутнику Земли 27 февраля. Он будет запущен ракетой Falcon 9 из Космического центра Кеннеди. Аппарат Athena должен совершить посадку в районе кратера Шеклтон на Южном полюсе Луны. Основная задача — получить пробы грунта и отыскать в них следы водяного льда. Миссия следует за пуском первого лунного модуля Intuitive Machines — «Одиссея», — который состоялся год назад.
- Ракета Falcon 9 компании SpaceX не ранее 28 февраля отправит на орбиту новый космический телескоп SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer — «Спектрофотометр для исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов»). Обсерватория проведет четыре полных обзора неба, оценит красные смещения примерно 450 миллионов галактик и параметры космологической инфляции ранней Вселенной, а также исследует распространенность и композицию воды и биогенных льдов на ранних стадиях формирования звезд и остаточных дисков.
- Приближается отправка гаганавтов в космос. Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к испытаниям корабля, который в итоге доставит индийских космонавтов на орбиту. Запуску пилотируемых полетов капсулы «Гаганьян» предшествует череда беспилотных полетов, первый из которых может состояться уже в феврале. Запуск выполнят с помощью ракеты-носителя LVM-3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Капсула доставит на орбиту гуманоидного робота.
Специалисты фармацевтического колледжа Университета Нью-Мексико (США) провели исследование, подтвердившее рост концентрации микро- и нанопластика в окружающей среде за последние полвека в геометрической прогрессии. Ученые применили новые методы анализа тканей человеческих органов, позволяющие обнаружить крошечные фрагменты частиц.
Ежедневное употребление одного грамма омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) способно замедлить биологическое старение. Это показал ретроспективный анализ результатов клинических испытаний, в которых поучаствовали более 700 пожилых людей. Также исследователи выяснили, что позволяет усилить положительный эффект добавки.
Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Топ-10 самых больших кораблей
Топ ошибок человечества
Великие мореходы Хейердала
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии