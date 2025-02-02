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Специалисты за несколько минут взломали DeepSeek

Стартап DeepSeek уже изменил правила игры в сфере искусственного интеллекта с момента анонса своей новейшей и мощной модели с открытым исходным кодом R1. Но это не значит, что китайские разработчики непобедимы.

Китайская модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek R1 / © DeepSeek

Специалисты из компании Wiz, занимающейся компьютерной безопасностью, исследовали внутренние компоненты баз данных новаторской модели ИИ. Они за несколько минут с легкостью получили доступ к огромному массиву полностью незашифрованных внутренних данных.

«Эта база данных содержала значительный объем истории чатов, внутренних данных и конфиденциальной информации пользователей», — пояснили представители Wiz в своем отчете об уязвимостях системы.

Получив доступ к базам данных DeepSeek, исследователи Wiz узнали много нового о том, как работает модель китайского стартапа, в том числе, что ее инфраструктура практически полностью копирует инфраструктуру чатбота OpenAI.