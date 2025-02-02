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Маск пообещал запустить роботакси Tesla в июне 2025 года

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в июне его компания выведет на рынок парк автономных электромобилей. Они будут работать как такси без водителя в Остине, штат Техас.

Роботакси Tesla / © Tesla

Новое заявление соответствует тому, что Маск сказал во время предыдущего отчета о доходах Tesla: тогда он говорил, что компания «запустит неконтролируемое беспилотное вождение в Калифорнии и Техасе во втором квартале».

Теперь предприниматель упомянул только город Остин, а не весь Техас. Это может указывать на то, что Tesla запустит в Остине автономную службу заказа такси с дистанционным управлением, которую Waymo много лет предлагает в нескольких городах.

Тем временем у компании Waymo дела идут в гору. Ее служба роботакси сделала беспилотные поездки доступными для всех жителей Лос-Анджелеса в ноябре прошлого года, начала выезжать на автострады в начале этой недели, чтобы расширить радиус своей деятельности, и планирует запустить услуги в Атланте и Остине в конце года. Кроме того, Waymo собирается начать тестовые поездки еще в 10 городах до конца 2025-го.