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Инфографика: страны по группам доходов на душу населения
За последнюю четверть века доля стран с низким уровнем дохода значительно сократилась: с 30,7% в 2000 году всего до 11,9% сегодня.
Китай вышел из категории стран с низким уровнем дохода в 1999 году и к 2010-му достиг статуса страны с уровнем дохода выше среднего. Эту позицию он продолжает удерживать.
Аналогичным образом Индия, которая была страной с низким уровнем дохода два десятилетия назад, превратилась в страну со средним уровнем дохода благодаря быстрому экономическому росту.
На инфографике, представленной выше, показаны страны по валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения на основе данных Всемирного банка. Сегодня 86 стран — 39,4% — считаются государствами с высоким уровнем дохода.
С 2000 года эта доля заметно выросла — с 25,4% от общемирового показателя. В Европе бывшие страны Восточного блока (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) перешли в страны с высоким уровнем дохода, поддерживаемые рыночными реформами и ростом доходов.
Переход России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего специалисты Всемирного банка объяснили ростом оборонных расходов, а также восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.
Между тем Чили и Уругвай достигли статуса стран с высоким уровнем дохода благодаря сырьевому буму 2000-х годов и росту ВВП на душу населения. Чили — крупнейший производитель меди и второй по величине производитель лития.
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