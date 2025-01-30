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DeepSeek выпустила генератор изображений, превосходящий американские нейросети

Пока американские технологические компании пытались прийти в себя после рекордного падения акций, китайский стартап DeepSeek выпустил еще одну модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. На этот раз ею стал генератор изображений, который, по словам разработчиков, превосходит DALL·E3 компании OpenAI.

Изображения, сгенерированные Janus-Pro-7B / © DeepSeek

Новая модель ИИ под названием Janus-Pro 7B, которое намекает на мощную конфигурацию из семи миллиардов параметров, уже доступна для загрузки.

В статье, опубликованной вместе с Janus-Pro 7B, представители DeepSeek сообщили, что их генератор изображений значительно превосходит лидеров отрасли DALL·E3 и Stable Diffusion XL. Однако Midjourney исключили из анализа.

Выпуск Janus-Pro 7B состоялся сразу после того, как DeepSeek произвела фурор в американской технологической индустрии своей большой языковой моделью R1. Созданный, как утверждается, при бюджете менее шести миллионов долларов, DeepSeek R1 смог соответствовать возможностям ведущих моделей ИИ, таких как o1 компании OpenAI.