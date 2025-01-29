Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Трамп призвал Маска как можно скорее вернуть домой «застрявших» на МКС астронавтов

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в нежелании вернуть на Землю двух американских астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс. С июня 2024 года они находятся на борту Международной космической станции из-за проблем с кораблем Starliner компании Boeing.

Космический корабль Crew Dragon / © SpaceX

В сообщении на своей платформе Truth Social новый американский президент сообщил, что попросил основателя SpaceX Илона Маска отправиться за двумя астронавтами, которых администрация Байдена фактически бросила в космосе.

Маск пообещал, что SpaceX выполнит просьбу как можно скорее.

На самом деле, Уилмор и Уильямс могут вернуться домой в любое время по решению NASA, так как уже зарезервированы места на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon (миссии Crew-9) SpaceX. Он доставил на орбиту россиянина Александра Горбунова и астронавта NASA Ника Хейга в сентябре прошлого года.