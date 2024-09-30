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Корабль SpaceX для застрявших в космосе астронавтов прибыл к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon (миссии Crew-9) компании SpaceX с россиянином Александром Горбуновым и астронавтом NASA Ником Хейгом на борту пристыковался к стыковочному узлу МКС 30 сентября 2024 года, в 00:30 по московскому времени.

Космический корабль Crew Dragon приближается к МКС / © NASA

Миссия Crew-9 должна была доставить на МКС четырех человек, но пришлось освободить два места для экипажа проблемного космического корабля Starliner компании Boeing — астронавтов Уилмора и Уильямс. Они прибыли на станцию в июне и до сих пор остаются на борту.

Уилмор и Уильямс, которые были первым экипажем, совершившим полет на Starliner, теперь должны вернуться домой вместе с Хейгом и Горбуновым на Crew Dragon в феврале следующего года.