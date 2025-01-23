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В Китае создали первый в мире дрон для запуска с подводной лодки
Китайские инженеры из Северо-западного политехнического университета совместно с учеными из Китайского центра аэродинамических исследований и разработок создали дрон Feiyi, который способен как плавать под водой, так и летать. Его можно запускать с подводной субмарины, а по завершении миссии дрон возвращается на нее же.
Feiyi предназначен для ведения разведки и нанесения ударов. Дрон оснащен лопастями, которые складываются в воде за пять секунд и плотно прилегают к фюзеляжу, что сильно снижает сопротивление воды, а специальные гребные винты обеспечивают движение под водой.
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Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
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В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
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