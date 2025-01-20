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«Пандора» отправится изучать экзопланеты осенью 2025 года

Старт миссии NASA «Пандора», задача которой — помочь в изучении атмосфер как минимум 20 известных экзопланет, вращающихся вокруг далеких звезд, запланировали на осень 2025 года.

Платформа космического аппарата «Пандора» / © NASA

Космический аппарат «Пандора» оснащен специальным телескопом диаметром 45 сантиметров, который будет наблюдать каждую из выбранных экзопланет в течение 24 часов, одновременно изучая свет звезды и спектр далекой планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Такая стратегия обеспечит сбор детализированных данных, который недоступен другим обсерваториям и телескопам из-за ограниченного времени наблюдений.

«Пандора» среди прочего позволит определить состав атмосфер экзопланет и узнать, есть ли там облака и вода.