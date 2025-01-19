  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +622
Посты: 1797

Инфографика: мировые расходы на космонавтику в 2024 году достигли рекордного уровня

По данным консалтинговой фирмы Novaspace, правительства стран в 2024 году потратили на космическую деятельность 135 миллиардов долларов США, что на 10 процентов больше, чем в 2023-м. Основной рост обеспечил оборонный космический сектор, инвестиции в который достигли 73 миллиардов.

Сообщество
# космос
# финансы
# экономика
Расходы стран на космические программы / © Novaspace
Расходы стран на космические программы / © Novaspace

Анализ показал, что ряд государств наращивают инвестиции в космический сектор. Хотя США продолжают лидировать в мировых государственных расходах, их доля снизилась до 59% в прошлом году по сравнению более чем с 75% в 2000-м. Это отражает рост инвестиций Китая и других стран в космическую отрасль.

Второе место по государственным расходам в космический сектор заняла КНР, третье — Япония, четвертое — Россия, пятое — Франция.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Волшебник-базилик
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Математика и компьютерные науки в фильмах и сериалах: во что мы верим?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
900
Итоги 2024 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Зачем людям Марс?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Бионическое моделирование электрических рыб
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Где может водиться рыбка в Солнечной системе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
600
Франки: происхождение и путь к власти
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
23 Янв
900
Астрофизические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
500
Змеи Грузии. Разнообразие, эволюция и особенности
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:11
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
Позавчера, 13:54
Юлия Трепалина

Метаанализ показал, кто из детей чаще становится любимчиком родителей

Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.

Психология
# дети
# детско-родительские отношения
# родители и дети
# родительский фаворитизм
# семья
# черты личности
Позавчера, 16:03
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о влиянии на организм массовых зимних купаний

Совсем скоро наступит неделя, когда россияне массово начнут окунаться в ледяную купель. Для кого-то это случится впервые, но есть и те, кто регулярно закаливается, обтирается снегом или даже моржует. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему в Крещение всегда мороз, для кого окунание в прорубь станет полезным, а кому стоит избежать погружения в холодную воду, как правильно закаляться, что такое фространнинг и почему он помогает худеть быстрее.

ПНИПУ
# вред
# крещенские купания
# купания
# моржевание
# морозы
# прорубь
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Вчера, 18:11
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи выяснили, зачем морские пауки зарываются в дно ногами наружу

    4 часа назад

  2. Физики нашли новое квантовое состояние материи — противоточную сверхтекучесть

    8 часов назад

  3. «Земля-снежок» многократно оттаивала и опять замерзала

    9 часов назад

  4. В лунном грунте не нашли следов планеты Тейя

    11 часов назад
Выбор редакции

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

16 января

Последние комментарии

Илья Кучеров
18 минут назад
Sargon, мне на наследие уборочного инвентаря как то все равно. Проблема ракет маска лежит в плоскости банальной физики сопротивления газов , физики

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Степан Жук
42 минуты назад
1. Александр, ну цитату можно было и сразу в статью вставить. Но я понимаю, почему вы так не сделали: "на некоторых участках" - совсем по другому

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
55 минут назад
Иван, составить ему компанию совершенно невозможно ввиду того что нахожусь вне юрисдикции рф 😁 а касательно неудавшегося блицкрига - поздно пить

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Сергей Видинеев
59 минут назад
Когда начнут выводить лазеры с ядерной накачкой и другие элементы СоИ,то начнут их сбивать снайперы,или дроны(с обеих сторон)...конец запускам всех

Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?

Иван Колупаев
1 час назад
Uber, вы так настойчиво упоминаете этого дяденьку что вероятно хотите составить ему компанию. Ну а для блицкрига неплохо бы еще людей поднабрать но

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
2 часа назад
Александр, вероятно для усиления переговорных позиций захватили кусок территории и удерживают в надежде на скорый договорнячок. война же не может

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Панов
3 часа назад
Uber, за три года можно научиться пользоваться и новой наделать. И чего добились всу в Курске.?

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Sargon Ra
3 часа назад
Илья, и Волги железными угу. В курсе что сегодня 2025 уже? Или все на советское наследие уповаешь. Потому Россия и не конкурентна. Как у нас что то

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Павел К
4 часа назад
В 20 лет хочется девушку поопытнее, лет тридцати. В 40 лет хочется девушку помоложе, лет двадцати. А в 60 - хочется девушку и поопытнее, и помоложе, лет

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Захар Пртлепин
4 часа назад
Это Сатурн, в правом верхнем углу?

Астронавт запечатлел комету, которую последний раз видели 160 тысяч лет назад

Илья Кучеров
4 часа назад
Против физики не попрешь. Не зря СП делал свои ракеты одноразовыми .

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Иван Колупаев
4 часа назад
Pavel, просто выдают свои хотелки за объективную реальность.

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Pavel Kutuzov
4 часа назад
Михаил, как всегда у сторонников зеленой энергетики, незнание физики и из всех методов прогнозирования только один, приложить линейку к графику.

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Иван Колупаев
5 часов назад
Татьяна, возможно при смене пола без серьезных на то оснований человек осознает что сделал ошибку которую уже не исправить? Достаточный повод для

Рост суицидальных мыслей у девочек-подростков связали с распространением секс-меньшинств

Дмитрий Глебов
5 часов назад
Татьяна, так может дело как раз в "поддержке"? Вот она по приколу сказала, что она не она, а он и всё - её обступили куча сопереживающих тетушек и

Рост суицидальных мыслей у девочек-подростков связали с распространением секс-меньшинств

Иван Колупаев
6 часов назад
А что за "некоторые виды АЭС которые не строят нигде в мире"? И почему именно только они (а не другие) способны привести к безуглеродной энергетике

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Иван Колупаев
6 часов назад
Маскофаперы обиделись когда сказал что Илону придется еще серьезно поработать над надежностью своих звездных корабликов. Мол что ты понимаешь 😁

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Valdemar Molibdenov
7 часов назад
Сколько будет стоить билет на маршрутном луноходе до моря Спокойствия?

Стали известны планы России в сфере космоса на 2025 год

Алексис Добронравов
7 часов назад
Спасибо. Приорнул! Всё будет, но только после Замбии

Стали известны планы России в сфере космоса на 2025 год

Vlad Parygin
7 часов назад
С огоньком!)

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно