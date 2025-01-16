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Александр Речкин
Александр Речкин
38 минут назад
Рейтинг: +446
Посты: 1165

Blue Origin выполнила первый пуск ракеты New Glenn

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin отправилась в дебютный полет утром 16 января 2025 года. Этот шаг стал первой попыткой космической компании Джеффа Безоса составить конкуренцию SpaceX в бизнесе по запуску спутников на околоземную орбиту.

Сообщество
# Blue Origin
# New Glenn
# космос
Первый пуск ракеты New Glenn / © Blue Origin
Первый пуск ракеты New Glenn / © Blue Origin

Хотя запуск и разделение ступеней прошли штатно, Blue Origin не удалось осуществить возврат и посадку первой ступени New Glenn на баржу Jacklyn в Атлантическом океане, как было запланировано.

Первую ступень носителя потеряли во время спуска, на высоте примерно 25 километров над поверхностью Земли.

© Blue Origin

Вторая ступень отработала штатно и достигла орбиты, доставив демонстрационную полезную нагрузку — прототип многоцелевой платформы Blue Ring Pathfinder, созданную для обеспечения логистических услуг в космосе.  

Blue Origin признала запуск успешным.

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