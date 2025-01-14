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Видео: турецкий стелс-беспилотник Anka-3 впервые запустил глиссадную бомбу
Компания Turkish Aircraft Industries (TAI) показала, как малозаметный ударный беспилотный летательный аппарат Anka-3 впервые успешно запустил высокоточную планирующую (глиссадную) бомбу Tolun.
По данным Bulgarian Military, Anka-3 в этот момент находился на высоте более шести километров и двигался со скоростью 330 километров в час.
Испытания показали, что Anka-3 способен эффективно развертывать высокоточные боеприпасы, сохраняя низкую радиолокационную заметность.
Боеприпас Tolun представляется собой высокоточную глиссадную бомбу, которую можно использовать против укреплений и других целей. Дальность поражения составляет до 55 километров, а боеголовка может пробивать железобетон толщиной до одного метра.
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