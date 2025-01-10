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В Китае запустили крупнейшую в мире гидроаккумулирующую электростанцию

Самую большую в мире гидроаккумулирующую электростанцию «Фэннин», построенную недалеко от Пекина, полностью ввели в эксплуатацию.

Подземная часть ГАЭС «Фэннин» / © State Grid Corporation of China

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) нужна как для генерации электроэнергии, так и для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.

На электростанции инженеры установили 12 реверсивных насосно-турбинных агрегатов, каждый мощностью 300 мегаватт, включая два агрегата с переменной скоростью, что доводит общую установленную мощность до 3,6 гигаватта. ГАЭС «Фэннин» рассчитана на выработку 6,61 тераватта в час в год при потреблении 8,71 тераватта в час электроэнергии для перекачки и подключается к электросети северной части Китая через четыре линии электропередачи напряжением 500 киловатт.

Конструкция новой ГАЭС включает верхний резервуар емкостью 45,04 миллиона кубометров и нижний резервуар емкостью 71,56 миллиона кубометров. При полной загрузке верхний резервуар может хранить достаточно энергии для питания станции на полную мощность в течение 10,8 часа. Это делает «Фэннин» самым значительным гидроаккумулирующим предприятием на севере КНР с точки зрения балансировки производства возобновляемой энергии.

Одна из главных особенностей новой ГАЭС — ее подземная электростанция, крупнейшая в своем роде. Объект простирается на 414 метров в длину, 54,5 метра в высоту и 25 метров в ширину. Кроме того, вспомогательная инфраструктура включает 190 подземных туннелей протяженностью более 50 километров.