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Китай неожиданно приостановил развертывание спутниковой группировки «Тысяча парусов» — аналога Starlink

Китайская академия космических технологий сообщила, что четвертая партия из 18 спутников группировки Qianfan, или «Тысяча парусов», должна была покинуть космодром Вэньчан в южной островной провинции Хайнань 23 декабря, но запуск перенесли на следующий год.

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-6A» с первыми спутниками созвездия «Тысяча парусов» / © CNSA

Согласно видеороликам, размещенным в китайских социальных сетях, ракета «Чанчжэн-8», которая должна была вывести спутники на низкую околоземную орбиту, прибыла в Вэньчан в ноябре. На стартовую площадку ее вывезли 10 дней назад, прежде чем вернули в сборочный цех.

Как пишет газета South China Morning Post, задержка запуска вызвала большое обсуждение в китайском космическом сообществе. Эксперты и энтузиасты отрасли рассуждали в Сети о возможной причине переноса запуска и сошлись во мнении, что он связан с возможными неисправностями двигателей ракеты.

Планы Китая по созданию спутниковой группировки «Тысяча парусов», первые компоненты которой отправили в космос в августе, предусматривали запуск 108 аппаратов в 2024 году.

В долгосрочной перспективе КНР планирует создать созвездие спутников, состоящее более чем из 10 000 аппаратов.