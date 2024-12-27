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Hyundai IONIQ 5 стал первым в мире электромобилем, преодолевшим самую высокогорную дорогу

Электрический внедорожник Hyundai заслужил свое место в истории. Hyundai IONIQ 5 установил новый мировой рекорд среди электромобилей, преодолев самую высокогорную дорогу, по которой можно ездить.

Электромобиль Hyundai IONIQ 5 на пути к рекорду / © Hyundai

Hyundai IONIQ 5 стал первым в истории электромобилем, который совершил подъем на высоту более 5800 метров над уровнем моря. Рекорд установили в Ладакхе (Индия), на дороге Умлинг-Ла.

Электромобиль проехал 4956 километров пути за две недели, преодолев перепад высот в 5802 метра.

Электромобиль Hyundai IONIQ 5 на пути к рекорду / © Hyundai