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Tesla отозвала рекордное число электромобилей
Автомобилестроительная компания Tesla заявила об отзыве 694 304 электромобилей в Соединенных Штатах из-за проблем с системой контроля давления в шинах. Речь идет о Model 3 и Model Y, а также электропикапах Cybertruck.
Согласно уведомлению об отзыве, лампочка системы контроля давления в шинах может отключиться и вовремя не предупредить водителя о низком давлении в шинах. Это повышает риск аварии.
Последний отзыв охватывает значительное количество электромобилей, выпущенных с 2017 по 2024 год.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
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Забытое открытие: как двойные астероиды изменили наши представления о Солнечной системе
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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