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Tesla отозвала рекордное число электромобилей

Автомобилестроительная компания Tesla заявила об отзыве 694 304 электромобилей в Соединенных Штатах из-за проблем с системой контроля давления в шинах. Речь идет о Model 3 и Model Y, а также электропикапах Cybertruck.

Tesla Cybertruck / © Tesla

Согласно уведомлению об отзыве, лампочка системы контроля давления в шинах может отключиться и вовремя не предупредить водителя о низком давлении в шинах. Это повышает риск аварии.

Последний отзыв охватывает значительное количество электромобилей, выпущенных с 2017 по 2024 год.